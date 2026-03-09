Украина ищет миллиарды за океаном: на какие страны делает ставку Киев

Украина намерена значительно углубить экономическое сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. В Киеве рассматривают это направление не как дипломатическую декларацию, а как прагматичную стратегию, способную принести украинской экономике миллиарды долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в авторской колонке для РБК-Украина.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, даже умеренное расширение торговли и инвестиционного взаимодействия с государствами региона может существенно увеличить украинский товарооборот уже в ближайшие годы.

Министр отметил, что сотрудничество может развиваться сразу в нескольких ключевых направлениях. Среди них – аграрный сектор и продовольственная безопасность, цифровая трансформация и государственные электронные сервисы, инфраструктурные проекты, машиностроение и энергетика. Кроме того, Киев готов делиться разработками в сфере оборонных технологий, которые рассматриваются прежде всего как инструмент сдерживания и защиты.

Отдельное внимание Украина намерена уделить сотрудничеству в сфере цифровизации. Как подчеркнул Сибига, многие страны Латинской Америки активно инвестируют в цифровую трансформацию государственных услуг.

"Наш опыт цифровизации – это не теоретическая модель, а практический инструмент, который уже работает даже в условиях войны", — отметил министр.

По его словам, созданная в Украине экосистема государственных сервисов является одной из самых динамичных в мире.

При этом сотрудничество с регионом может касаться и вопросов безопасности. Страны Латинской Америки сталкиваются с транснациональной преступностью, киберугрозами и гибридными вызовами.

Сибига подчеркнул, что Украина за годы полномасштабной войны накопила уникальный опыт противодействия современным формам агрессии — от кибератак до применения беспилотных технологий и систем ситуационной осведомленности.

В МИД подчеркивают: Киев не намерен навязывать свои модели развития, но готов делиться практическими решениями, доказавшими свою эффективность.

"Главный принцип – взаимная выгода. Украина приходит не просить поддержку, а предлагать компетенции и взаимовыгодное сотрудничество", — резюмировал министр.

