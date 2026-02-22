Украина резко ответила на ультиматум Венгрии и Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потребует возобновления поставок российской нефти через территорию Украины. В случае отказа он пригрозил остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Позицию Братиславы поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, допустивший возможность подобных шагов со стороны Будапешта. По его словам, прекращение экспорта электроэнергии может иметь "жесткие последствия" для Украины.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ультиматум от Венгрии и Словакии и заявило, что отвергает обвинения лидеров стран в энергетическом шантаже.

"Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокативными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона. Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, осуществляющим энергоснабжение на коммерческой основе", — отметили в МИД.

Украина подчеркивает, что продолжает ремонт поврежденных участков нефтепровода "Дружба", которым Венгрия и Словакия получают российскую нефть, остается надежным транзитером энергоресурсов в ЕС.

Отдельно Киев сообщил о возможности задействования механизма раннего предупреждения, предусмотренного Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

"В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые раздаются из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматум следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", — добавили в МИД.

Напомним, что Венгрия и Словакия выставили Украине ультиматум из-за остановки транзита российской нефти после атаки РФ по трубопроводу "Дружба" в конце января этого года.

