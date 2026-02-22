logo

Украина резко ответила на ультиматум Венгрии и Словакии

Киев ответил на требования Словакии и Венгрии возобновить транзит нефти "Дружбой" и пригрозил задействовать механизмы ЕС в ответ на энергетическое давление.

22 февраля 2026, 07:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потребует возобновления поставок российской нефти через территорию Украины. В случае отказа он пригрозил остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину. Позицию Братиславы поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, допустивший возможность подобных шагов со стороны Будапешта. По его словам, прекращение экспорта электроэнергии может иметь "жесткие последствия" для Украины.

Украина резко ответила на ультиматум Венгрии и Словакии

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ультиматум от Венгрии и Словакии и заявило, что отвергает обвинения лидеров стран в энергетическом шантаже.

"Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокативными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона. Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, осуществляющим энергоснабжение на коммерческой основе", — отметили в МИД.

Украина подчеркивает, что продолжает ремонт поврежденных участков нефтепровода "Дружба", которым Венгрия и Словакия получают российскую нефть, остается надежным транзитером энергоресурсов в ЕС.

Отдельно Киев сообщил о возможности задействования механизма раннего предупреждения, предусмотренного Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

"В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые раздаются из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматум следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", — добавили в МИД.

Напомним, что Венгрия и Словакия выставили Украине ультиматум из-за остановки транзита российской нефти после атаки РФ по трубопроводу "Дружба" в конце января этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина нашла спасение для Венгрии и Словакии.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии выставили Украине новый ультиматум.



