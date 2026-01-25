logo_ukra

Україна різко відповіла ексканцлеру Німеччини на заклики "не демонізувати" Росію
Україна різко відповіла ексканцлеру Німеччини на заклики "не демонізувати" Росію

МЗС України розкритикувало Герхарда Шредера за заклики нормалізувати відносини з Росією.

25 січня 2026, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер виступив за нормалізацію відносин з РФ та відновлення поставок "недорогих енергоносіїв". У МЗС відреагували та вказали, що саме Шредер "підсадив" Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Кремлю готуватися до війни.

Україна різко відповіла ексканцлеру Німеччини на заклики "не демонізувати" Росію

Шредер обіймає Путіна. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС України Георгій Тихий відповів на заяви Шредера згадавши про зв’язки ексканцлера Німеччини з Росією.

"У свій час Шредер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні він сам підсадився. Від нього тхне російським газом, а на його руках українська кров. Чи все ще капає рубль?", – йдеться в заяві Тихого.

Нагадаємо, що після відставки з посади канцлера у 2005 році Шредер очолював ради директорів компаній "Північний потік" та "Роснєфть", що зміцнювали енергетичну залежність Європи від Росії.

Сам Шредер у коментарі Berliner Zeitung визнав повномасштабне вторгнення РФ в Україну порушенням міжнародного права, але наголосив на необхідності дипломатичного завершення війни. Політик закликає Німеччину забезпечити "безпечний і надійний імпорт недорогих енергоносіїв з Росії" та вважає правильною політику зближення з Москвою, яку просував під час свого канцлерства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що давній друг Володимира Путіна, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, пояснив користь дружби з російським диктатором.

Також "Коментарі" писали, що в МЗС України різко розкритикували прем’єра Угорщини Віктора Орбана вказавши на кроки, які повторюють логіку союзників нацистського режиму.



Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2015120548959752641
