Україна різко відповіла ексканцлеру Німеччини на заклики "не демонізувати" Росію

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер виступив за нормалізацію відносин з РФ та відновлення поставок "недорогих енергоносіїв". У МЗС відреагували та вказали, що саме Шредер "підсадив" Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Кремлю готуватися до війни.

Шредер обіймає Путіна. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС України Георгій Тихий відповів на заяви Шредера згадавши про зв’язки ексканцлера Німеччини з Росією.

"У свій час Шредер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні він сам підсадився. Від нього тхне російським газом, а на його руках українська кров. Чи все ще капає рубль?", – йдеться в заяві Тихого.

Нагадаємо, що після відставки з посади канцлера у 2005 році Шредер очолював ради директорів компаній "Північний потік" та "Роснєфть", що зміцнювали енергетичну залежність Європи від Росії.

Сам Шредер у коментарі Berliner Zeitung визнав повномасштабне вторгнення РФ в Україну порушенням міжнародного права, але наголосив на необхідності дипломатичного завершення війни. Політик закликає Німеччину забезпечити "безпечний і надійний імпорт недорогих енергоносіїв з Росії" та вважає правильною політику зближення з Москвою, яку просував під час свого канцлерства.

