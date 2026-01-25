logo

Украина резко ответила экс-канцлеру Германии на призывы "не демонизировать" Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина резко ответила экс-канцлеру Германии на призывы "не демонизировать" Россию

МИД Украины раскритиковало Герхарда Шредера за призывы нормализовать отношения с Россией.

25 января 2026, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за нормализацию отношений с РФ и возобновление поставок "недорогих энергоносителей". В МИД отреагировали и указали, что именно Шредер "подсадил" Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Кремлю готовиться к войне.

Украина резко ответила экс-канцлеру Германии на призывы "не демонизировать" Россию

Шредер обнимает Путина. Фото из открытых источников

Спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на заявления Шредера, упомянув о связях экс-канцлера Германии с Россией.

"В свое время Шредер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня он сам подсадился. От него пахнет российским газом, а на его руках украинская кровь. Или все еще капает рубль?", — говорится в заявлении Тихого.

Напомним, что после отставки с должности канцлера в 2005 году Шредер возглавлял советы директоров компаний "Северный поток" и "Роснефть", укреплявших энергетическую зависимость Европы от России.

Сам Шредер в комментарии Berliner Zeitung признал полномасштабное вторжение РФ в Украину нарушением международного права, но отметил необходимость дипломатического завершения войны. Политик призывает Германию обеспечить "безопасный и надежный импорт недорогих энергоносителей из России" и считает правильной политику сближения с Москвой, продвигавшейся во время своего канцлерства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что давний друг Владимира Путина, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, объяснил пользу от дружбы с российским диктатором.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины подвергли резкой критике премьера Венгрии Виктора Орбана указав на шаги, повторяющие логику союзников нацистского режима.



Источник: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2015120548959752641
