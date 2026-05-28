Україна провалить переговори з ЄС: в Раді назвали головну причину

Україна очікує реальних рішень від ЄС щодо українського членства в союзі. Однак деякі європейські лідери не вбачають можливим пришвидшити процес вступу України. В Раді розповіли, що Україні потрібно діяти негайно.

Народний депутат Олег Дунда нагадав, що в Києві почала працювати місія МВФ щодо перегляду програм фінансування та вимог, які має виконати Україна, щоб отримати фінансування на найближчі роки й надалі бути гарантом безпеки Європи. За його словами, Україна має зробити важливі зміни.

“Перемовна українська група щодо євроінтеграції має бути терміново змінена. Настав час замінити всіх старих бюрократів, які ведуть ці перемовини, Тарас Качка та інших, бо вони не здатні довести України до успішного фіналу цих перемовин. Адже вони ведуть перемовини з погляду своєї меншовартості. Ця меншовартість у них під шкірою, вони не готові тиснути на євробюрократів”, — зазначив політик.

У цій перемовній групі, за словами народного депутата, мають бути українські ветерани.

“Бо наші ветерани, які сидять з того боку стола з єврокомісарами, є страхіттям і жахіттям, і нічним кошмаром для кожного єврокомісара. Вони це говорять прямим текстом, бо не знають, як до них апелювати і як з ними розмовляти”, — переконаний парламентар.

За його словами, саме ветерани мають очолити перемовну групу, і вони, на переконання політика, здатні це зробити.

“Не потрібно їх недооцінювати. Хіба ми не можемо знайти досвідчених хлопців, які воюють, які були в цивільному житті фаховими юристами та перемовниками, які б могли очолити перемовну групу і фактично вибити євробюрократів з цього процесу? Фактично виграти ще для нас одну перемогу. Безумовно здатні. Але це потрібно робити зараз і неодмінно, і сьогодні”, — резюмував політик.

