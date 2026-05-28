Украина провалит переговоры с ЕС: в Раде назвали главную причину

Украина ожидает реальных решений от ЕС относительно украинского членства в союзе. Однако некоторые европейские лидеры не видят возможности ускорить процесс вступления Украины. В Раде рассказали, что Украине нужно действовать немедленно.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Народный депутат Олег Дунда напомнил, что в Киеве начала работать миссия МВФ по пересмотру программ финансирования и требований, которые должна выполнить Украина, чтобы получить финансирование на ближайшие годы и дальше быть гарантом безопасности Европы. По его словам, Украина должна произвести важные изменения.

"Переговорная украинская группа по евроинтеграции должна быть срочно изменена. Пора заменить всех старых бюрократов, которые ведут эти переговоры, Тарас Качка и других, потому что они не способны довести Украину до успешного финала этих переговоров. Ведь они ведут переговоры с точки зрения своей меньшей значимости. Эта меньшезначимость у них под кожей, они не готовы давить на евробюрократов”, — отметил политик.

В этой переговорной группе, по словам народного депутата, должны находиться украинские ветераны.

"Потому что наши ветераны, сидящие с той стороны стола с еврокомиссарами, являются ужасом и ночным кошмаром для каждого еврокомиссара. Они это говорят прямым текстом, потому что не знают, как к ним апеллировать и как с ними разговаривать", — убежден парламентарий.

По его словам, именно ветераны должны возглавить переговорную группу, и они, по мнению политика, способны это сделать.

"Не нужно их недооценивать. Разве мы не можем найти опытных ребят, которые воюют, которые были в гражданской жизни профессиональными юристами и переговорщиками, которые могли бы возглавить переговорную группу и фактически выбить евробюрократов из этого процесса? Фактически выиграть еще для нас одну победу. Безусловно, способны. Но это нужно делать сейчас и обязательно, и сегодня”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев могут шокировать условия ЕС.



