Україна прориває європейську блокаду: Сибіга заявив про новий етап переговорів із ЄС

Україна наблизилася до чергового важливого етапу на шляху членства в Європейському Союзі. Київ розраховує незабаром відкрити перший переговорний кластер у рамках офіційного процесу вступу до ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави української дипломатії, просування переговорів стало можливим завдяки підтримці держав-членів Євросоюзу, інститутів ЄС та Європейської комісії. Окремо міністр відзначив роль Кіпру, який головує у Раді Європейського Союзу та активно сприяє подальшому руху України до європейської інтеграції.

Особливу увагу приділив Сибіга відносинам з Угорщиною. Протягом останніх років саме позиція Будапешта неодноразово ставала серйозною перешкодою для низки європейських ініціатив щодо України. Однак наразі, за словами міністра, сторони демонструють конструктивний підхід до діалогу.

Глава МЗС заявив, що між Києвом та Будапештом відкривається нова сторінка співпраці, заснована на взаємній повазі, довірі та спільній зацікавленості в європейському майбутньому. Така риторика може свідчити про поступове зниження напруги у відносинах двох країн.

Відкриття першого переговорного кластера вважається одним із ключових етапів процедури вступу до Європейського Союзу. Воно дозволяє перейти від політичних декларацій до предметних переговорів щодо конкретних сфер законодавства, економіки, державного управління та реформ.

Для України це рішення має не лише символічне, а й стратегічне значення. На тлі війни, що триває, Київ прагне закріпити незворотність свого європейського курсу і отримати чіткий сигнал про те, що процес інтеграції триває, незважаючи на існуючі виклики. Заява Андрія Сибіги свідчить про те, що переговорний процес поступово набирає обертів і може вийти на новий рівень вже у найближчій перспективі.

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