Україна приєдналася до санкцій ЄС проти керівництва Придністров’я

Україна офіційно приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти керівництва так званого “Придністровського регіону” Молдови – окупованої території, яка перебуває під фактичним контролем Росії. Рішення про продовження обмежувальних заходів ухвалила Рада ЄС, а термін їхньої дії подовжено до 31 жовтня 2026 року.

Україна підтримала продовження санкцій ЄС проти режиму в Придністров’ї

Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, до цього кроку долучилися дев’ять країн – Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Сербія. Всі вони погодилися узгодити власну політику із рішенням Євросоюзу, спрямованим на ізоляцію нелегітимної адміністрації Придністров’я.

Раніше високопосадовці ЄС заявляли, що такі обмеження запроваджуються через дестабілізаційні дії окупаційного керівництва, яке підтримується Кремлем та перешкоджає відновленню територіальної цілісності Молдови.

ЄС підкреслює, що вітає приєднання України та партнерів до спільної санкційної політики. Це рішення свідчить про консолідовану позицію європейських держав у протидії впливу Росії на пострадянському просторі.

