Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководства Приднестровья

Украина официально присоединилась к санкциям Европейского Союза против руководства так называемого "Приднестровского региона" Молдовы — оккупированной территории, которая находится под фактическим контролем России. Решение о продлении ограничительных мер принял Совет ЕС, а срок их действия продлен до 31 октября 2026 года.

Украина поддержала продление санкций ЕС против режима в Приднестровье

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, к этому шагу присоединились девять стран – Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Сербия. Все они согласились согласовать свою политику с решением Евросоюза, направленным на изоляцию нелегитимной администрации Приднестровья.

Ранее чиновники ЕС заявляли, что такие ограничения вводятся из-за дестабилизационных действий оккупационного руководства, которое поддерживается Кремлем и препятствует восстановлению территориальной целостности Молдовы.

ЕС подчеркивает, что приветствует присоединение Украины и партнеров к общей санкционной политике. Это решение свидетельствует о консолидированной позиции европейских государств в противодействии влиянию России на постсоветском пространстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Япония осудила как "совершенно неприемлемое" решение России о продлении запрета на въезд еще 30 гражданам, среди которых представитель министерства иностранных дел страны, после введения Токио санкций против РФ из-за полномасштабной войны в Украине. В материале говорится, что Япония в сентябре ввела дополнительные санкции против российских компаний, физических лиц и других субъектов, одновременно снизив предел на импорт российской нефти морским транспортом.