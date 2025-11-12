Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководства Приднестровья

Рубрики
Украина официально присоединилась к санкциям Европейского Союза против руководства так называемого "Приднестровского региона" Молдовы — оккупированной территории, которая находится под фактическим контролем России. Решение о продлении ограничительных мер принял Совет ЕС, а срок их действия продлен до 31 октября 2026 года.
Украина поддержала продление санкций ЕС против режима в Приднестровье
Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, к этому шагу присоединились девять стран – Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Сербия. Все они согласились согласовать свою политику с решением Евросоюза, направленным на изоляцию нелегитимной администрации Приднестровья.
Ранее чиновники ЕС заявляли, что такие ограничения вводятся из-за дестабилизационных действий оккупационного руководства, которое поддерживается Кремлем и препятствует восстановлению территориальной целостности Молдовы.
ЕС подчеркивает, что приветствует присоединение Украины и партнеров к общей санкционной политике. Это решение свидетельствует о консолидированной позиции европейских государств в противодействии влиянию России на постсоветском пространстве.