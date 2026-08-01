Україна після нової атаки Росії звернулася із жорстким закликом до союзників

Після чергової масованої ракетної атаки Росії по Києву Україна закликала міжнародних партнерів прискорити постачання сучасних систем протиповітряної оборони. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що зволікання з ухваленням рішень безпосередньо впливає на кількість жертв серед мирного населення.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Із відповідною заявою виступив голова українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга. За його словами, нічний удар по столиці став черговим свідченням того, що Кремль продовжує свідому кампанію терору проти цивільного населення, компенсуючи невдачі на фронті масовим обстрілом українських міст.

Міністр зазначив, що під час останньої атаки російська армія випустила близько трьох десятків балістичних ракет. При цьому такий масштабний удар став уже другою за останні дві доби, що свідчить про різке посилення повітряної кампанії проти України.

На цьому фоні Сибіга звернувся до союзників із закликом максимально прискорити передачу Україні додаткових комплексів ППО, протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів. За його словами, зараз критичне значення мають не лише обсяги допомоги, а й швидкість її надходження.

"Кожне рішення, яке посилює захист українського неба, рятує людські життя. Кожна затримка означає нові жертви та нові військові злочини Росії", — наголосив міністр.

Глава МЗС переконаний, що саме контроль над повітряним простором стане одним із ключових чинників подальшого розвитку війни. За його оцінкою, чим надійніше буде захищене українське небо, тим менше можливостей залишиться у Росії для тиску на громадянське населення і тим ближчою буде перспектива справедливого світу.

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