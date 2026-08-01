Украина после новой атаки России обратилась с жестким призывом к союзникам

После очередной массированной ракетной атаки России по Киеву Украина призвала международных партнеров ускорить поставки современных систем противовоздушной обороны. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что промедление с принятием решений напрямую влияет на количество жертв среди мирного населения.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

С соответствующим заявлением выступил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига. По его словам, ночной удар по столице стал очередным свидетельством того, что Кремль продолжает сознательную кампанию террора против гражданского населения, компенсируя неудачи на фронте массированными обстрелами украинских городов.

Министр отметил, что во время последней атаки российская армия выпустила около трех десятков баллистических ракет. При этом столь масштабный удар стал уже вторым за последние двое суток, что свидетельствует о резком усилении воздушной кампании против Украины.

На этом фоне Сибига обратился к союзникам с призывом максимально ускорить передачу Украине дополнительных комплексов ПВО, противоракетной обороны и ракет-перехватчиков. По его словам, сейчас критическое значение имеют не только объемы помощи, но и скорость ее поступления.

"Каждое решение, которое усиливает защиту украинского неба, спасает человеческие жизни. Каждая задержка означает новые жертвы и новые военные преступления России", — подчеркнул министр.

Глава МИД убежден, что именно контроль над воздушным пространством станет одним из ключевых факторов дальнейшего развития войны. По его оценке, чем надежнее будет защищено украинское небо, тем меньше возможностей останется у России для давления на гражданское население и тем ближе окажется перспектива справедливого мира.

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