Україна підтримала вихід Молдови з СНД: у МЗС зробили важливу заяву

Україна офіційно відреагувала на рішення Молдови вийти зі Співдружності Незалежних Держав. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей крок є логічним і відповідає сучасним геополітичним реаліям.

Київ привітав рішення Молдови остаточно розірвати зв’язки з СНД

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У заяві МЗС зазначається, що рішення Кишинева відображає послідовний курс країни на інтеграцію до Європейського Союзу, а також прагнення зміцнити власний суверенітет і незалежність на тлі зростаючих безпекових викликів.

Чому це важливо

Українська сторона підкреслила, що підтримує прагнення держав регіону дистанціюватися від пострадянських форматів співпраці. У МЗС нагадали, що такі структури, як СНД, вже втратили свою ефективність і не відповідають сучасним викликам.

Водночас Україна сама продовжує процес розриву зв’язків із подібними механізмами. Зокрема, нещодавно було завершено вихід із 116 договорів, укладених у межах СНД, які фактично вже не діяли.

Спільний курс на Європу

У Києві переконані, що подальша співпраця України та Молдови сприятиме зміцненню регіональної безпеки та розвитку партнерства між країнами.

Також у МЗС наголосили, що обидві держави мають спільну стратегічну мету — інтеграцію до Європейського Союзу, що визначає їхню зовнішню політику та пріоритети розвитку.

Таким чином, вихід Молдови з СНД розглядається не лише як формальний крок, а як частина ширшого процесу переорієнтації регіону на європейські цінності та безпекові стандарти.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружності Незалежних Держав (СНД).