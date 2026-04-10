Украина поддержала выход Молдовы из СНГ: в МИД сделали важное заявление

Украина официально отреагировала на решение Молдовы выйти из Содружества Независимых Государств. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что этот шаг является логичным и отвечает современным геополитическим реалиям.

Киев приветствовал решение Молдовы окончательно разорвать связи с СНГ

Как сообщают "Комментарии", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении МИД отмечается, что решение Кишинева отражает последовательный курс страны на интеграцию в Европейский Союз , а также стремление укрепить свой суверенитет и независимость на фоне растущих вызовов безопасности.

Почему это важно

Украинская сторона подчеркнула, что поддерживает стремление государств региона дистанцироваться от постсоветских форматов сотрудничества. В МИД напомнили, что такие структуры, как СНГ, уже потеряли свою эффективность и не отвечают современным вызовам .

В то же время, Украина сама продолжает процесс разрыва связей с подобными механизмами. В частности, недавно был завершен выход из 116 договоров, заключенных в рамках СНГ, которые фактически уже не действовали.

Совместный курс на Европу

В Киеве уверены, что дальнейшее сотрудничество Украины и Молдовы будет способствовать укреплению региональной безопасности и развитию партнерства между странами.

Также в МИД подчеркнули, что оба государства имеют общую стратегическую цель — интеграцию в Европейский Союз , что определяет их внешнюю политику и приоритеты развития.

Таким образом, выход Молдовы из СНГ рассматривается не только как формальный шаг, а как часть более широкого процесса переориентации региона на европейские ценности и стандарты безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы Мая Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ).