Украина озвучила официальную позицию на атаку США в Венесуэле и задержание Мадуро
Украина озвучила официальную позицию на атаку США в Венесуэле и задержание Мадуро

Режим Мадуро нарушил право народов жить свободно, без диктатуры и угнетения, заявил министр Андрей Сибига

3 января 2026, 16:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал удар Соединенных Штатов по Венесуэле и задержание диктатора Николаса Мадуро. Соответствующее заявление глава МИД обнародовал в социальной сети Х.

Украина озвучила официальную позицию на атаку США в Венесуэле и задержание Мадуро

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Сибига подчеркнул, что Украина последовательно отстаивает право народов жить свободно – без диктатуры, угнетения и системных нарушений прав человека. По его словам, режим Николаса Мадуро грубо попрал эти принципы во всех сферах общественной жизни.

Глава украинской дипломатии напомнил, что демократические государства и правозащитные организации на протяжении многих лет фиксировали в Венесуэле массовые преступления, насилие, применение пыток, преследование и подавление инакомыслия, а также злоупотребление базовыми свободами. Отдельно он отметил фальсификации выборов и фактическое уничтожение демократии и верховенства права.

Министр также заявил, что Украина, как и ряд других стран мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и жестокого разгона протестов. По его словам, подобные действия режима лишили венесуэльцев возможности свободно определять будущее своей страны.

Сибига подчеркнул, что народ Венесуэлы заслуживает права на нормальную жизнь, безопасность, развитие и человеческое достоинство. Украина, отметил он, и в дальнейшем будет поддерживать венесуэльцев в их стремлении к свободе и уважению основных прав.

В завершение глава МИД заявил, что Киев выступает за развитие международных отношений на основе норм международного права с приоритетом демократии и прав человека. Он также поблагодарил все страны и международные усилия, направленные на защиту человеческой жизни и свободы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и США согласовали военный документ: что в нем.




Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2007434265781211442
