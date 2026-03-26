Україна остаточно прощається з СНД: Сибіга зробив важливу заяву

Кабмін ухвалив рішення про припинення дії 116 міжнародних угод, укладених із Росією, Білоруссю та в межах Співдружність Незалежних Держав, фактично завершивши вихід країни з пострадянської договірної системи. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, рішення спрямоване на повне перезавантаження правової бази України відповідно до умов війни та нової архітектури безпеки в Європі.

"Потрібно розірвати останні юридичні нитки, які пов’язували нас із РФ, Білоруссю та так званим СНД", — наголосив міністр.

Згідно з постановою уряду, Україна припинила дію 25 договорів, денонсувала ще три та вийшла з 88 міжнародних угод. Із загальної кількості п’ять стосувалися Росії, 23 – Білорусі, 87 – СНД, а один мав тристоронній формат між Україною, РФ і Білоруссю. У МЗС підкреслюють, що цей процес був складним і потребував поетапного юридичного опрацювання.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про вихід України з 31 договору в рамках СНД, а у Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів щодо припинення ще десятків угод.

У відомстві наголошують, що ці кроки є частиною ширшої стратегії – позбутися будь-яких механізмів, які можуть послаблювати державу. Таким чином Україна завершує демонтаж старої договірної системи та остаточно переорієнтовує свою політику на нових союзників і безпекові реалії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росію вже не раз ловили на переписуванні історії. Однак зараз пішли далі – вимагають змінити опис радянського минулого у підручниках інших країн.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що РФ виводить переписування історії на новий рівень. Тепер Росія тисне на країни СНД. Зазначається, що міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив про “проблеми” у підручниках історії країн СНД.



