Украина окончательно прощается с СНГ: Сибига сделал важное заявление

Кабмин принял решение о прекращении действия 116 международных соглашений, заключенных с Россией, Беларусью и внутри Содружества Независимых Государств, фактически завершив выход страны из постсоветской договорной системы. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы МИД, решение направлено на полную перезагрузку правовой базы Украины в соответствии с условиями войны и новой архитектуры безопасности в Европе.

"Нужно разорвать последние юридические нити, которые связывали нас с РФ, Беларусью и так называемым СНГ", — подчеркнул министр.

Согласно постановлению правительства Украина прекратила действие 25 договоров, денонсировала еще три и вышла из 88 международных соглашений. Из общего количества пять касались России, 23 – Белоруссии, 87 – СНГ, а один имел трехсторонний формат между Украиной, РФ и Белоруссией. В МИДе подчеркивают, что этот процесс был сложным и нуждался в поэтапной юридической проработке.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указы о выходе Украины из 31 договора в рамках СНГ, а в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов о прекращении еще десятков соглашений.

В ведомстве отмечают, что эти шаги являются частью более широкой стратегии – избавиться от любых механизмов, которые могут ослаблять государство. Таким образом, Украина завершает демонтаж старой договорной системы и окончательно переориентирует свою политику на новых союзников и реалии безопасности.

