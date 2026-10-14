Україна опинилася в небезпечній пастці: як це вплине на війну

Відносини України та США загострилися. Українські військові повідомляють про обмеження роботи Starlink. Президент України Володимир Зеленський розповів, що загроза припинення отримання розвідданих від США дійсно існує. До того ж офіційно невідомо про перспективи отримання антибалістики. Три моделі штучного інтелекту проаналізували, в яку пастку США завели Україну та коли був головний прорахунок.

Війна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головна пастка полягає в критичній залежності України від американських технологій і допомоги. Starlink забезпечує зв’язок, розвіддані допомагають виявляти загрози, а ракети для Patriot необхідні для захисту від російських балістичних ударів.

Якщо всі ці можливості стають інструментами політичного тиску, Київ опиняється перед складним вибором. Відмова від поступок може послабити військові спроможності, а згода на невигідні умови — погіршити позиції України у війні.

За оцінкою чат-бота, така вразливість формувалася роками: Україна не могла швидко створити власні альтернативи супутниковому зв’язку, розвідувальним системам і виробництву протиракет. Вашингтон прагне швидкого дипломатичного результату, але тиск на Київ може не наблизити мир, а посилити його залежність від рішень США.

Чат-бот Gemini розглядає ситуацію як наслідок багаторічної політики Вашингтона. За його оцінкою, США надавали Україні достатньо ресурсів для оборони, водночас обмежуючи доступ до критичних технологій і можливості завдавати глибоких ударів, щоб уникнути прямої ескалації з Москвою.

Зі зміною політичного курсу США та переходом до тиску заради швидких переговорів залежність України перетворилася на важіль впливу. Відсутність повноцінної альтернативи американським можливостям створює ризик так званого “технологічного голоду”.

Вихід Gemini бачить у диверсифікації: залученні європейських супутникових систем, розвитку власного виробництва та поглибленні співпраці з Великою Британією і ЄС.

Чат-бот Copilot також наголошує на залежності Києва від Вашингтона. Обмеження Starlink, загроза припинення передачі розвідданих і відсутність чітких перспектив постачання ракет для Patriot створюють нестабільність у ключових сферах оборони.

Чат-бот вважає, що США фактично залишили Україну без достатньої автономії, дозовано надаючи допомогу, щоб стримувати Росію й уникати прямої конфронтації з нею. Для Вашингтона це спосіб впливу з обмеженими витратами, а для Києва — ризик критичних втрат у разі зміни американської політики.

Усі три чат-боти погоджуються: головна проблема України — залежність від США у критичних сферах оборони, яка може стати інструментом політичного тиску.

Відмінність — в оцінці причин. ChatGPT акцентує на прагненні Вашингтона швидше досягти дипломатичного результату, Gemini — на багаторічній політиці обмеження української автономії, а Copilot — на стратегічному розрахунку США. Водночас усі три відповіді сходяться на необхідності розвивати власні спроможності та залучати європейських партнерів.

Зазначимо: це оцінки чат-ботів, які не можна розглядати, як підтвердження того, що США свідомо створили таку пастку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який удар Трамп готує для Зеленського.



