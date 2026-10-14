Трамп хоче усунути Зеленського: який удар готує по президенту України

Президент США Дональд Трамп зробив декілька гучних заяв щодо президента України Володимира Зеленського. Тут і нібито відсутність бажання укласти мирну угоду, і необхідність обрати нового президента в Україні, і втрачені можливості завершити війну раніше. До того ж західні медіа повідомляють, що нібито Трамп вважає Зеленського головною перепоною до миру та своєї Нобелівської премії. Чи спробує Трамп політично “знищити” президента України та що для цього робитиме далі — спрогнозували три моделі штучного інтелекту.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що Трамп уже перейшов від звичайного дипломатичного тиску до спроб послабити політичні позиції українського президента. Модель ШІ називає заяви Трампа інструментом примусу Києва до американських умов. Усунути Зеленського безпосередньо Вашингтон не може: президента обирають українці. Натомість США здатні посилювати дипломатичний тиск, вимагати проведення виборів і просувати тезу, що саме український лідер блокує мир.

Розрахунок може полягати в тому, щоб внутрішні політичні сили самі почали вимагати зміни керівництва. Проте такий тиск здатен дати протилежний результат і згуртувати суспільство навколо президента.

На думку ChatGPT, Трампу необов'язково домагатися усунення Зеленського за будь-яку ціну. Його може влаштувати керівник України, який погодиться на потрібну Вашингтону угоду. А прагнення отримати Нобелівську премію, ймовірно, лише посилює бажання американського президента якнайшвидше оголосити про мирний прорив.

Grok оцінює ситуацію жорсткіше. На його думку, Трамп уже намагається політично витіснити Зеленського, а тиск може посилюватися, поки американський президент прагнутиме укласти угоду.

Серед можливих інструментів модель називає публічні заклики до виборів, погрози припинити передавання розвідданих, блокування програми PURL та спроби змусити Європу діяти відповідно до американських вимог.

Ще один можливий напрям — створення внутрішнього політичного тиску через опозицію та медіа, щоб представити Зеленського як лідера, який нібито затягує війну.

Водночас Grok визнає, що Трамп не може самостійно усунути законно обраного президента суверенної держави. Його стратегія, за оцінкою моделі, може полягати в тому, щоб зробити політичне становище Києва максимально складним і змусити Зеленського або погодитися на вибори, або пом'якшити позицію щодо мирної угоди.

DeepSeek розглядає конфлікт як жорсткий політичний тиск на лідера країни, що воює. Модель ШІ вважає, що Зеленський став незручним для Вашингтона через небажання погоджуватися на умови миру, які DeepSeek оцінює як близькі до капітуляції.

Серед можливих важелів — припинення постачання зброї та обміну розвідданими, співпраця з українською опозицією й використання корупційних справ проти оточення президента для посилення тиску.

За прогнозом DeepSeek, Трамп може спонукати Київ до дострокових виборів, паралельно намагаючись розхитати ситуацію всередині країни. Проте модель застерігає: такі дії можуть спричинити зворотний ефект. Вона також вказує на опір українського суспільства проведенню виборів під час війни та підтримку Зеленського з боку Європи.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що Трамп може посилювати тиск на Зеленського через військову допомогу, дипломатію та вимоги провести вибори. Водночас жодна з моделей не вважає пряме усунення українського президента рішенням, яке Вашингтон може просто реалізувати самостійно.

Різниця — в оцінці намірів американського лідера. ChatGPT припускає, що Трампу буде достатньо домогтися поступок. Grok вважає політичне витіснення Зеленського вже розпочатим процесом, а DeepSeek прогнозує спроби посилити внутрішню нестабільність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що американці попередили про гірший сценарій для України.



