Украина и США подпишут соглашение в 800 миллиардов долларов: что известно

Украина и Соединенные Штаты Америки планируют подписать крупное соглашение о процветании на 800 миллиардов долларов для восстановления страны на встрече мировых лидеров в Давосе.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщает The Telegraph.

По данным источников, президент Украины надеялся поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

Однако европейские партнеры по "коалиции желающих" советовали Зеленскому посетить Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.

"По словам чиновников, план заключался в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения — ключевой части обновленного предложения, поддержанного США, по завершению почти четырехлетней войны с Россией", — пишет издание.

При этом европейские чиновники, вовлеченные в мирные переговоры, считают, что Дональд Трамп сейчас поддерживает их стремление завершить войну на выгодных для Киева условиях.

Украинские чиновники рассказали, что план процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и запуска ее экономики.

Ранее, во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил, что соглашение с США обеспечит "экономическое восстановление, создание рабочих мест и возвращение жизни в Украину".

Считается, что это открывает путь ряду кредитов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний.

"Киев надеется, что, предлагая Вашингтону долю в послевоенной реконструкции, особенно в проектах, на которые Трамп мог бы согласиться, президент США будет склоннее предложить надежные гарантии безопасности", — говорится в публикации.

