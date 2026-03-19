Угорщина закрила в’їзд до Шенгену трьом українцям через буцімто "погрози" Орбану

Уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в’їзд до країни та всієї Шенгенської зони трьом громадянам України, аргументуючи це нібито озвученими погрозами на адресу прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як передають "Коментарі", про це повідомляє угорське видання 24.hu.

Подробиці

Про запровадження обмежень заявив керівник канцелярії угорського прем’єра Гергей Гуяш. За його словами, до списку потрапили генерал-лейтенант Григорій Омельченко, військовослужбовець Євген Карась та політичний аналітик Борис Тізенхаузен.

У Будапешті стверджують, що ці особи нібито дозволяли собі заяви із погрозами як на адресу самої Угорщини, так і безпосередньо її керівництва.

Зокрема, за словами Гуяша, Омельченко буцімто висловлював загрози життю прем’єра та його родини. Також угорська сторона заявляє, що Тізенхаузен нібито обговорював сценарії із можливим введенням українських військ на територію країни.

Стосовно Карася в уряді Угорщини зазначили, що підставою для обмеження стали його ймовірні зв’язки з радикальними структурами та публічні заяви, які там трактують як загрозливі.

Контекст

Наразі офіційних коментарів з українського боку щодо цих звинувачень не оприлюднено. Водночас подібні кроки угорської влади раніше вже ставали причиною напруженості у двосторонніх відносинах між Києвом і Будапештом.

Також раніше стало відомо "Коментарям", що Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив своєму угорському колезі чітку позицію: політика Будапешта щодо України більше не може залишатися без реакції. Про це повідомляють дипломати, які були обізнані про перебіг переговорів. Раніше політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан стверджував, що Німеччина нібито "погрожує" Будапешту через його позицію щодо надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. За його словами, Берлін попередив про "серйозні наслідки" у разі невиконання умов.