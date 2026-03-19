Венгрия закрыла въезд в Шенген трем украинцам из-за якобы "угрозы" Орбана

Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и всю Шенгенскую зону трем гражданам Украины, аргументируя это якобы озвученными угрозами в адрес премьер-министра Виктора Орбана.

Будапешт ограничил въезд трем гражданам Украины в Шенгенскую зону

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает венгерское издание 24.hu.

Подробности

О введении ограничений заявил руководитель канцелярии венгерского премьера Гергей Гуяш. По его словам, в список попали генерал-лейтенант Григорий Омельченко, военнослужащий Евгений Карась и политический аналитик Борис Тизенхаузен.

В Будапеште утверждают, что эти лица якобы позволяли себе заявления с угрозами как в адрес Венгрии, так и непосредственно ее руководства.

В частности, по словам Гуяша, Омельченко якобы выражал угрозы жизни премьера и его семьи. Также венгерская сторона заявляет, что Тизенхаузен якобы обсуждал сценарии с возможным вводом украинских войск на территорию страны.

Относительно Карася в правительстве Венгрии отметили, что основанием для ограничения стали его вероятные связи с радикальными структурами и публичные заявления, трактуемые там как угрожающие.

Контекст

Пока официальные комментарии с украинской стороны относительно этих обвинений не обнародованы. В то же время, подобные шаги венгерских властей ранее уже становились причиной напряженности в двусторонних отношениях между Киевом и Будапештом.

Также ранее стало известно "Комментариям", что Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль высказал своему венгерскому коллеге четкую позицию: политика Будапешта по отношению к Украине больше не может оставаться без реакции. Об этом сообщают дипломаты, осведомленные о ходе переговоров. Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан утверждал, что Германия якобы "угрожает" Будапешту из-за его позиции по предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По его словам, Берлин предупредил о "серьезных последствиях" в случае невыполнения условий.