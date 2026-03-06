Угорщина поставила ультиматум Україні: в Раді нагадали Орбану про долю всіх союзників РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Відносини України та Угорщини загострилися — президент України Володимир Зеленський “відповів” прем’єру Угорщини Віктору Орбану щодо блокування кредиту, в Угорщині затримали українських інкасаторів.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Галина Янченко зазначила, що давно не очікує нічого хорошого від уряду Угорщини. Однак, за її словами, ситуація із захопленням інкасаторів українського державного Ощадбанку виходить за будь-які межі.
Політик пояснила, що ці події пов’язані між собою і є частиною свідомої кампанії угорського уряду з дискредитації України. За її словами, політична провокація одночасно працює на дві цілі: допомагає Росії та використовується у внутрішній виборчій кампанії в самій Угорщині.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський своїми словами на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спричинив скандал. І скандал, ймовірно, не тільки в Україні.