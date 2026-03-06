Угорщина поставила ультиматум Україні: в Раді нагадали Орбану про долю всіх союзників РФ

Відносини України та Угорщини загострилися — президент України Володимир Зеленський “відповів” прем’єру Угорщини Віктору Орбану щодо блокування кредиту, в Угорщині затримали українських інкасаторів.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Галина Янченко зазначила, що давно не очікує нічого хорошого від уряду Угорщини. Однак, за її словами, ситуація із захопленням інкасаторів українського державного Ощадбанку виходить за будь-які межі.

“Дії Віктора Орбана та його уряду напередодні парламентських виборів, де Україну намагаються зробити “головним ворогом” Угорщини, побудовані за найкращими традиціями російської пропаганди. Сьогодні ж з інкасаторів, які перевозили кошти державного банку, угорська влада намагається “зліпити” злочинців. Одночасно з цим уряд Угорщини дає Україні “три дні”, щоб відновити постачання російської нафти через нафтопровід “Дружба”, — зазначила вона.

Політик пояснила, що ці події пов’язані між собою і є частиною свідомої кампанії угорського уряду з дискредитації України. За її словами, політична провокація одночасно працює на дві цілі: допомагає Росії та використовується у внутрішній виборчій кампанії в самій Угорщині.

“Україна не піддасться тиску та шантажу. Такі дії не гідні поведінки уряду країни — члена Європейського Союзу. Доля всіх союзників Росії в світі поступово стає дуже сумною, про це саме час задуматися уряду Орбана”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський своїми словами на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спричинив скандал. І скандал, ймовірно, не тільки в Україні.