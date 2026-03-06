Венгрия поставила ультиматум Украине: в Раде напомнили Орбану о судьбах всех союзников РФ

Рубрики
Отношения Украины и Венгрии обострились — президент Украины Владимир Зеленский ответил премьеру Венгрии Виктору Орбану относительно блокирования кредита, в Венгрии задержали украинских инкассаторов.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Галина Янченко отметила, что давно не ожидает ничего хорошего от правительства Венгрии. Однако, по ее словам, ситуация с захватом инкассаторов украинского государственного Сбербанка выходит за любой предел.
Политик объяснила, что эти события связаны между собой и являются частью сознательной кампании венгерского правительства по дискредитации Украины. По ее словам, политическая провокация одновременно работает на две цели: помогает России и используется во внутренней избирательной кампании в Венгрии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский своими словами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвал скандал. И скандал, вероятно, не только в Украине.