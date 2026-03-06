Венгрия поставила ультиматум Украине: в Раде напомнили Орбану о судьбах всех союзников РФ

Отношения Украины и Венгрии обострились — президент Украины Владимир Зеленский ответил премьеру Венгрии Виктору Орбану относительно блокирования кредита, в Венгрии задержали украинских инкассаторов.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Галина Янченко отметила, что давно не ожидает ничего хорошего от правительства Венгрии. Однако, по ее словам, ситуация с захватом инкассаторов украинского государственного Сбербанка выходит за любой предел.

"Действия Виктора Орбана и его правительства накануне парламентских выборов, где Украину пытаются сделать "главным врагом" Венгрии, построены по лучшим традициям российской пропаганды. Сегодня же из инкассаторов, перевозивших средства государственного банка, венгерские власти пытаются "слепить" преступников. Одновременно с этим правительство Венгрии дает Украине три дня, чтобы возобновить поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба", — отметила она.

Политик объяснила, что эти события связаны между собой и являются частью сознательной кампании венгерского правительства по дискредитации Украины. По ее словам, политическая провокация одновременно работает на две цели: помогает России и используется во внутренней избирательной кампании в Венгрии.

"Украина не подвергнется давлению и шантажу. Такие действия недостойны поведения правительства страны — члена Европейского Союза. Судьба всех союзников России в мире постепенно становится очень печальной, об этом самое время задуматься правительству Орбана", — подытожила она.

