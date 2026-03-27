У Трампа разозлились на Зеленского: сделали ошеломительное заявление

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщил, что США поставили Украине условие – гарантии безопасности начнут действовать только после отвода украинских войск из Донбасса. Зеленский не раз заявлял, что такого решения не будет.
Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Однако в Соединенных Штатах отрицали слова Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, пишет "Униан".
Госсекретарь США пояснил, что Зеленскому сказали очевидную вещь — гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война. Он добавил, что гарантия безопасности – это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность.
