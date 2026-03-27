У Трампа разозлились на Зеленского: сделали ошеломительное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщил, что США поставили Украине условие – гарантии безопасности начнут действовать только после отвода украинских войск из Донбасса. Зеленский не раз заявлял, что такого решения не будет.

Однако в Соединенных Штатах отрицали слова Зеленского. Государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что США требуют от Украины выхода из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, пишет "Униан".

"Это ложь. И я видел, как он это говорил, и досадно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему говорили не это", — сказал Рубио.

Госсекретарь США пояснил, что Зеленскому сказали очевидную вещь — гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война. Он добавил, что гарантия безопасности – это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность.

"Что ему было сказано очень четко, и он должен был это понять, так это то, что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны. Но это не было связано с условием "если только он не отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", — заявил Рубио.

