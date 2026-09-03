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У Трампа розбили заяву Зеленського вщент: у чому прорахувалася влада України

Експерт Рейтерович прокоментував можливість отримання Україною ліцензії на виготовлення ракет до Patriot та в чому прорахувалась українська влада

3 вересня 2026, 13:41
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Кречмаровская Наталия

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Україною щодо надання ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Однак зазначив, що надання ліцензії не вирішить нагальних потреб України в короткостроковій перспективі, оскільки розгортання виробництва цього складного озброєння і будівництво заводів може тривати роками. 

У Трампа розбили заяву Зеленського вщент: у чому прорахувалася влада України

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Цю інформацію прокоментував керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Він зазначив, що Рубіо сказав очікувані речі. Рейтерович зауважив, що не поділяв великого оптимізму щодо швидкого запуску виробництва. Для цього, на його думку, знадобиться не менше ніж рік при найкращій ситуації. А взагалі цей процес вимагає від двох до п’яти років залежно від певних факторів. 

“Рубіо нас в черговий  раз трохи опустив на землю. Перемовини можна вести, але це історія більше на перспективу. А як вирішувати нагальні проблеми тут і зараз? Оце питання залишається відкритим. Україна шукає можливості отримання антибалістики”, — зазначив він. 

Україна попросила ЄС профінансувати закупівлю ракет до систем Patriot коштом європейського кредиту на 90 млрд євро. Цей запит розглядають в ЄС, однак, пояснив експерт, є певні обмеження. 

“Ми знаємо, що ракети виробляють у США, тому для їх закупівлі потрібен окремий дозвіл на виняток із правил кредиту, які передбачають пріоритет для європейського та українського озброєння. Ми знаємо, що 60 млрд з 90 передбачено саме зброю, але просто так взяти та перенести ці кошти навіть на закупівлю американських ракет не можна. Треба узгодити це на рівні європейської бюрократії, що займе час. І виникає просте питання — а чому Україна  тільки зараз звертається з цією пропозицією? В принципі, про дефіцит ракет уже було відомо приблизно з середини літа”, — зауважив Рейтерович. 

За його словами, Україна втратила близько півтора місяця, за які вже б могли бути певні проміжні рішення. Навіть, зазначив він, цю ідею можна було відразу обговорювати на зустрічах із президентом США Дональдом Трампом. 

А тепер, підсумував експерт, цю пропозицію будуть розглядати в США, і хоча “Трамп любить гроші, однак у США не вирішена проблема з Іраном”.

На вирішення питання антибалістики для України знадобиться час, і навіть коли всі умови будуть погоджені, отримання ракет також потребуватиме певного періоду. Однак експерт висловив надію, що антибалістичні ракети для України все ж знайдуть. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, на думку нардепки Безуглої, закінчиться війна в Україні.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Bj76lnYqjQM
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