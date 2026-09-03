У Трампа разбили заявление Зеленского вдребезги: в чем просчитались власти Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной по предоставлению лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot. Однако отметил, что предоставление лицензии не решит неотложных потребностей Украины в краткосрочной перспективе, поскольку развертывание производства этого сложного вооружения и строительство заводов может длиться годами.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Эту информацию прокомментировал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. Он отметил, что Рубио сказал ожидаемые вещи. Рейтерович отметил, что не разделял большого оптимизма по поводу быстрого запуска производства. Для этого, по его мнению, понадобится не менее года при лучшей ситуации. А вообще этот процесс требует от двух до пяти лет в зависимости от разных факторов.

"Рубио нас в очередной раз немного опустил на землю. Переговоры можно вести, но это история больше на перспективу. А как решать неотложные проблемы здесь и сейчас? Этот вопрос остается открытым. Украина ищет возможности получения антибаллистики", — отметил он.

Украина попросила ЕС профинансировать закупку ракет к системам Patriot за счет европейского кредита на 90 млрд евро. Этот запрос рассматривается в ЕС, однако, пояснил эксперт, есть определенные ограничения.

"Мы знаем, что ракеты производят в США, поэтому для их закупки требуется отдельное разрешение на исключение из правил кредита, которые предусматривают приоритет для европейского и украинского вооружения. Мы знаем, что 60 млрд из 90 предусмотрено именно оружием, но просто так взять и перенести эти средства даже на закупку американских ракет нельзя. Надо согласовать это на уровне европейской бюрократии, что займет время. И возникает простой вопрос – а почему Украина только сейчас обращается с этим предложением? В принципе, о дефиците ракет уже было известно примерно с середины лета”, — отметил Рейтерович.

По его словам, Украина потеряла около полутора месяцев, за которые уже могли бы быть определенные промежуточные решения. Даже, отметил он, эту идею можно сразу обсуждать на встречах с президентом США Дональдом Трампом.

А теперь, подытожил эксперт, это предложение будут рассматривать в США, и хотя "Трамп любит деньги, однако в США не решена проблема с Ираном".

На решение вопроса антибаллистики для Украины понадобится время, и даже когда все условия будут согласованы, получение ракет также потребует определенного периода. Однако эксперт выразил надежду, что антибаллистические ракеты для Украины все же найдут.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по мнению нардепки Безуглой, закончится война в Украине.