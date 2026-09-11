У Трампа придумали новий хід: який небезпечний сценарій готують Зеленському

Після візиту спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва, американці, ймовірно, готують хитру стратегію непрямого тиску на президента України Володимира Зеленського.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів політтехнолог Олег Постернак, зазначивши, що єдине просування в мирному кейсі вони можуть отримати тільки через поступки з боку України. За його словами, розглядається дві моделі — або мир через силу. Але, зауважив, це не працює, бо Путін вперто стоїть на своїй позиції. Тоді залишається спробувати “протиснути” Зеленського.

“Прямий тиск не працює. Тобто минулого разу це не спрацювало. Скоріш все американці зараз намагаються креативно вирішити питання — як зробити, щоб Зеленський погодився”, — зазначив Постернак.

Тому експерт порадив очікувати зараз цікавих внутрішньополітичних, малозрозумілих історій.

“І я не про “Карфаген” навіть, ще може бути гірше. Очікуйте розмови про ротацію спікера парламенту. Я серйозно. Це дуже цікава тема. Нагадаю, саме спікер парламенту може бути виконуючи обов'язки президента у випадку, коли президент приймає рішення про дострокову відставку, наприклад, або інші якісь, не дай Боже, обставини більш критичного характеру”, — зауважив політтехнолог.

За його словами, також історії, пов'язані з відсутністю продажу навіть ракет-перехоплювачів і дозволу продавати ракети перехоплювачі навіть за гроші.

“Це не просування акту про санкції, але тут очевидно більше впирається все в розклади в палаті представників, однак це теж мінус для України. Ми не змогли цей кейс довести як елемент тиску на Росію”, — зауважив Постернак.

За його словами, для американців також дуже важливо отримати хоча б якісь успіхи напередодні виборів в Конгрес.

“Залишається лише українсько-російський конфлікт. І тут Трамп буде намагатися хоча б якось вижати від Путіна можливість хоча б енергетичного чи хоча б морського перемир'я. Для нас це теж непогана ініціатива, але все має свою ціну. І згода Росії на перемир'я повинна бути, напевно, від України чимось оплачена. Я маю на увазі певними поступками. І скоріш за все навколо цього і розгорнеться найбільше дискусій”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, Гордон розкрив таємний план США по завершенню війни в Україні.