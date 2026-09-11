У Трампа придумали новый ход: какой опасный сценарий готовят Зеленскому

После визита спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, американцы, вероятно, готовят хитрую стратегию косвенного давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что единственное продвижение в мирном кейсе они могут получить только через уступки со стороны Украины. По его словам, рассматривается две модели – или мир через силу. Но, отметил, это не работает, потому что Путин упорно стоит на своей позиции. Тогда остается попытаться "продавить" Зеленского.

"Прямое давление не работает. То есть в прошлый раз это не сработало. Скорее всего, американцы сейчас пытаются креативно решить вопрос — как сделать, чтобы Зеленский согласился", — отметил Постернак.

Поэтому эксперт посоветовал ждать сейчас интересных внутриполитических, малопонятных историй.

"И я не о "Карфагене" даже, еще может быть хуже. Ожидайте разговоры о ротации спикера парламента. Я серьезно. Это очень интересная тема. Напомню, именно спикер парламента может быть исполняющим обязанности президента в случае, когда президент принимает решение о досрочной отставке, например, или другие, не дай Бог, обстоятельства более критического характера”, — отметил политтехнолог.

По его словам, также истории, связанные с отсутствием продаж даже ракет-перехватчиков и разрешения продавать ракеты перехватчики даже за деньги.

"Это не продвижение акта о санкциях, но здесь очевидно больше упирается все в расклады в палате представителей, однако это тоже минус для Украины. Мы не смогли этот кейс довести как элемент давления на Россию", — отметил Постернак.

По его словам, для американцев также очень важно получить хоть какие-то успехи в преддверии выборов в Конгресс.

"Остается лишь украинско-российский конфликт. И здесь Трамп будет пытаться хоть как-то выжать от Путина возможность хотя бы энергетического или хотя бы морского перемирия. Для нас это тоже неплохая инициатива, но все имеет свою цену. И согласие России на перемирие должно быть, наверное, от Украины чем-то оплачено. Я имею в виду определенные уступки. И, скорее всего, вокруг этого и развернется больше всего дискуссий”, — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал, Гордон раскрыл тайный план США по завершению войны в Украине.