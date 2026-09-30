У Трампа готують поступки Путіну: що відомо про підступний план

Модель часткового зняття санкцій США з Білорусі може бути застосована щодо Росії. Фактично, за звільнення політв’язнів пом’якшення чи взагалі скасування певних обмежень.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

“Трамп шалено шукає, якби щось “намутити”з Путіним. І тут йому принесли ідеальну історію. Ну, звісно, на гуманітарних підставах. Ну, чого не зробиш заради звільнення політв'язнів? Почни на нього там голос піднімати, типу, чому таке рішення? А він відповість: "Та я за людей, а про що ви думаєте? Вам треба про людські долі думати”, — пояснив Кулеба.

Він припустив, що потім запросять на телебачення якогось американця, якого звільнили в РФ або хорошого російського правозахисника, покажуть.

“Подивіться, кого ми врятували, як ви можете нас критикувати. Тому, якщо ця історія все-таки спрацює, то це просто подарунок”, — зауважив Кулеба.

Ексміністр акцентував на різниці дискурсів — коли українців говорять про запровадження пекельних санкцій, а в них інші питання.

“Ми тут живемо в одній реальності, а там пацани живуть в абсолютно іншій реальності. І коли від них прилітають заголовки, що вони думають не про закон Грема і про пекельні санкції, а про те, як би знайти спосіб їх зняти, то це нагадування всім, що треба завжди стежити за тим, що відбувається у світі, а не свою картинку світу одягати на голову тим, на чиї думки не ми не впливаємо”, — пояснив колишній міністр.

У сухому залишку, за його словами, ще не факт, що це вдасться і що схема спрацює.

“Думаю, що цей злив є теж частиною спроби зірвати це. Думаю, що в оточенні Трампа будуть люди, які пручатимуться цій історії і, але тих, хто за цю історію, буде супераргумент про звільнення політв’язнів”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про російський фейк щодо паніки в Європі через нібито програш України у війні.



