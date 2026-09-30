Модель частичного снятия санкций США с Беларуси могу применить в отношении России. Фактически за освобождение политзаключенных смягчение или вообще отмена определенных ограничений.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

"Трамп безумно ищет, если бы что-то "намутить" с Путиным. И тут ему принесли идеальную историю. Ну, конечно, на гуманитарных основаниях. Ну, чего не сделаешь ради освобождения политзаключенных? Начни на него там голос поднимать, типа, почему такое решение? А он ответит: "Да я за людей, а о чем вы думаете? Вам нужно о человеческих судьбах думать", — объяснил Кулеба.

Он предположил, что потом пригласят на телевидение какого-нибудь американца, уволенного в РФ или хорошего российского правозащитника, покажут.

"Посмотрите, кого мы спасли, как вы можете нас критиковать. Поэтому если эта история все-таки сработает, то это просто подарок", — отметил Кулеба.

Экс-министр акцентировал на разнице дискурсов — когда украинцы говорят о введении адских санкций, а у них другие вопросы.

"Мы здесь живем в одной реальности, а там пацаны живут в совершенно иной реальности. И когда от них прилетают заголовки, что они думают не о законе Грэма и об адских санкциях, а о том, как бы найти способ их снять, то это напоминание всем, что надо всегда следить за происходящим в мире, а не свою картинку мира одевать на голову тем, на чьи мысли мы не влияем”, — пояснил бывший министр.

В сухом остатке, по его словам, еще не факт, что это удастся и схема сработает.

"Думаю, что этот ливень тоже часть попытки сорвать это. Думаю, что в окружении Трампа будут люди, которые будут сопротивляться этой истории и, но тех, кто за эту историю, будет супераргумент об освобождении политзаключенных", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал о российском фейке относительно паники в Европе из-за якобы проигрыша Украины в войне.



