У столиці США сотні людей вийшли проти Дональда Трампа: вимагають усунення та критикують його «мирний план»

У Вашингтоні спалахнув масовий протест — сотні американців вийшли на вулиці, вимагаючи імпічменту Дональда Трампа та різко засуджуючи його політику. Мітингувальники заявили, що дії чинного президента підривають безпеку не лише США, а й України, яку він намагається схилити до невигідних "мирних домовленостей" із Росією.

«Трамп здав Україну»: у Вашингтоні — вибух протестів з вимогою імпічменту

Як повідомляє Суспільне, учасники тримали плакати із написами "Трамп має піти зараз", "Ти або захищаєш Америку, або Трампа", "Трампе, ти щойно продав Україну". У натовпі постійно лунала критика його "мирного плану", який протестувальники називали фактичною капітуляцією перед Кремлем.

Однією з найемоційніших заяв став коментар учасника акції Гаррі Раша, який наголосив, що його обурює ультимативний підхід президента до України. Інший демонстрант, Джеремі, сказав, що не підтримує жодних домовленостей, які Трамп просуває у переговорах із Росією, назвавши їх "розміном безпеки України на власні політичні ігри".

Попри прохолодну погоду, протест тривав кілька годин і зібрав як активістів, так і звичайних громадян, які заявили: теперішній курс Білого дому загрожує демократичному майбутньому США та відкриває шлях російському впливу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що його "мирний план" для України не є остаточним. На запитання, що буде, якщо глава української держави Володимир Зеленський не погодиться на американський план, Дональд Трамп заявив, що тоді український лідер може продовжувати боротися "з усією своєю душею". А європейські лідери вважають, що щонайменше чотири пункти "мирного плану", розробленого адміністрацією США для України, мають бути змінені.