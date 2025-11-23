В столице США сотни людей вышли против Дональда Трампа: требуют устранения и критикуют его мирный план

В Вашингтоне вспыхнул массовый протест — сотни американцев вышли на улицы, требуя импичмента Дональда Трампа и резко осуждая его политику. Митингующие заявили, что действия действующего президента подрывают безопасность не только США, но и Украины, которую он пытается склонить к невыгодным "мирным договоренностям" с Россией.

«Трамп сдал Украину»: в Вашингтоне взрыв протестов с требованием импичмента

Как сообщает "Суспільне", участники держали плакаты с надписями "Трамп должен уйти сейчас", "Ты либо защищаешь Америку, либо Трампа", "Трамп, ты только что продал Украину". В толпе постоянно звучала критика его "мирного плана", который протестующие называли фактической капитуляцией перед Кремлем.

Одним из самых эмоциональных заявлений стал комментарий участника акции Гарри Раша, который подчеркнул, что его возмущает ультимативный подход президента к Украине. Другой демонстрант, Джереми, сказал, что не поддерживает никаких договоренностей, продвигаемых Трампом в переговорах с Россией, назвав их "разменом безопасности Украины на собственные политические игры".

Несмотря на прохладную погоду, протест длился несколько часов и собрал как активистов, так и обычных граждан, заявивших: нынешний курс Белого дома угрожает демократическому будущему США и открывает путь российскому влиянию.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что его "мирный план" для Украины не является окончательным. На вопрос, что будет, если глава украинского государства Владимир Зеленский не согласится на американский план, Дональд Трамп заявил, что тогда украинский лидер может продолжать бороться "со всей душой". А европейские лидеры считают, что не менее четырех пунктов "мирного плана", разработанного администрацией США для Украины, должны быть изменены.