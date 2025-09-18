У США цього не приховують: які настрої конгресменів щодо України

Українська влада нерідко звертається до посадовців у Сполучених Штатах Америки з проханням посилити тиск на Росію. Однак виявляється в Америці не завжди знають реальної ситуації, яка є в Україні.

Україна-США. Фото з відкритих джерел

Про це розповіла народна депутатка Анна Скороход. Розповіла, що перебуваючи з офіційним візитом у Вашингтоні, вкотре переконалася: підтримка України в Конгресі є.

“Але водночас всі з надією дивляться на те, чи змінить свою позицію президент Трамп і зрозуміє нарешті просту істину — з Путіним жодної угоди бути не може. Він ніколи не виконує обіцянок”, — зазначила вона.

За словами нардепки, американські колеги наголошують, що адвокація України має бути на високому рівні. Вони часто не знають реальної ситуації. Скороход уточнила, що “це наша пряма відповідальність пояснювати правду”.

“Було цікаво почути і їхнє розуміння. Вони з одного боку ставлять прямі питання про соціальну несправедливість мобілізації: чому не воюють підготовлені силовики? А з іншого не розуміють — чому існують вікові обмеження? Конгресмени сприймають порушення прав громадян України як внутрішню проблему, але не приховують здивування”, — розповіла Скороход.

За її словами, потрібно поглиблювати співпрацю, доносити правду і робити все, щоб підтримка України не лише зберігалася, а й зростала.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що проблеми з мобілізацією призводять до проблем із фронтом. Своєю чергою, за його словами, через проблеми з фронтом виникнуть проблеми з незалежністю та існуванням України як окремої держави.



