У США цього не приховують: які настрої конгресменів щодо України

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українська влада нерідко звертається до посадовців у Сполучених Штатах Америки з проханням посилити тиск на Росію. Однак виявляється в Америці не завжди знають реальної ситуації, яка є в Україні.
Україна-США. Фото з відкритих джерел
Про це розповіла народна депутатка Анна Скороход. Розповіла, що перебуваючи з офіційним візитом у Вашингтоні, вкотре переконалася: підтримка України в Конгресі є.
За словами нардепки, американські колеги наголошують, що адвокація України має бути на високому рівні. Вони часто не знають реальної ситуації. Скороход уточнила, що “це наша пряма відповідальність пояснювати правду”.
За її словами, потрібно поглиблювати співпрацю, доносити правду і робити все, щоб підтримка України не лише зберігалася, а й зростала.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що проблеми з мобілізацією призводять до проблем із фронтом. Своєю чергою, за його словами, через проблеми з фронтом виникнуть проблеми з незалежністю та існуванням України як окремої держави.