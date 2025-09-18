В США этого не скрывают: какие настроения конгрессменов по отношению к Украине

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украинские власти нередко обращаются к чиновникам в Соединенных Штатах Америки с просьбой усилить давление на Россию. Однако оказывается в Америке не всегда знают реальную ситуацию, которая есть в Украине.
Украина-США. Фото из открытых источников
Об этом рассказала народный депутат Анна Скороход. Рассказала, что, находясь с официальным визитом в Вашингтоне, в очередной раз убедилась: поддержка Украины в Конгрессе есть.
По словам нардепа, американские коллеги подчеркивают, что адвокация Украины должна быть на высоком уровне. Они часто не знают реальную ситуацию. Скороход уточнила, что "это наша прямая ответственность объяснять правду".
По ее словам, нужно углублять сотрудничество, доносить правду и делать все, чтобы поддержка Украины не только сохранялась, но и росла.
