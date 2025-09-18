logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В США этого не скрывают: какие настроения конгрессменов по отношению к Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В США этого не скрывают: какие настроения конгрессменов по отношению к Украине

Скороход: конгрессмены поддерживают Украину, но не понимают принципов мобилизации

18 сентября 2025, 21:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинские власти нередко обращаются к чиновникам в Соединенных Штатах Америки с просьбой усилить давление на Россию. Однако оказывается в Америке не всегда знают реальную ситуацию, которая есть в Украине.

В США этого не скрывают: какие настроения конгрессменов по отношению к Украине

Украина-США. Фото из открытых источников

Об этом рассказала народный депутат Анна Скороход. Рассказала, что, находясь с официальным визитом в Вашингтоне, в очередной раз убедилась: поддержка Украины в Конгрессе есть.

"Но вместе с тем все с надеждой смотрят на то, изменит ли свою позицию президент Трамп и поймет наконец простую истину — с Путиным никакого соглашения быть не может. Он никогда не выполняет обещаний", — отметила она.

По словам нардепа, американские коллеги подчеркивают, что адвокация Украины должна быть на высоком уровне. Они часто не знают реальную ситуацию. Скороход уточнила, что "это наша прямая ответственность объяснять правду".

"Было интересно услышать и их понимание. Они с одной стороны задают прямые вопросы о социальной несправедливости мобилизации: почему не воюют подготовленные силовики? А с другой не понимают — почему существуют возрастные ограничения? Конгрессмены воспринимают нарушение прав граждан Украины как внутреннюю проблему, но не скрывают недоумение", — рассказала Скороход.

По ее словам, нужно углублять сотрудничество, доносить правду и делать все, чтобы поддержка Украины не только сохранялась, но и росла.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что проблемы с мобилизацией приводят к проблемам с фронтом. В свою очередь, по его словам, из-за проблем с фронтом возникнут проблемы с независимостью и существованием Украины как отдельного государства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/videos/599711499775017/
Теги:

Новости

Все новости