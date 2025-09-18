Украинские власти нередко обращаются к чиновникам в Соединенных Штатах Америки с просьбой усилить давление на Россию. Однако оказывается в Америке не всегда знают реальную ситуацию, которая есть в Украине.

Украина-США. Фото из открытых источников

Об этом рассказала народный депутат Анна Скороход. Рассказала, что, находясь с официальным визитом в Вашингтоне, в очередной раз убедилась: поддержка Украины в Конгрессе есть.

"Но вместе с тем все с надеждой смотрят на то, изменит ли свою позицию президент Трамп и поймет наконец простую истину — с Путиным никакого соглашения быть не может. Он никогда не выполняет обещаний", — отметила она.

По словам нардепа, американские коллеги подчеркивают, что адвокация Украины должна быть на высоком уровне. Они часто не знают реальную ситуацию. Скороход уточнила, что "это наша прямая ответственность объяснять правду".

"Было интересно услышать и их понимание. Они с одной стороны задают прямые вопросы о социальной несправедливости мобилизации: почему не воюют подготовленные силовики? А с другой не понимают — почему существуют возрастные ограничения? Конгрессмены воспринимают нарушение прав граждан Украины как внутреннюю проблему, но не скрывают недоумение", — рассказала Скороход.

По ее словам, нужно углублять сотрудничество, доносить правду и делать все, чтобы поддержка Украины не только сохранялась, но и росла.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что проблемы с мобилизацией приводят к проблемам с фронтом. В свою очередь, по его словам, из-за проблем с фронтом возникнут проблемы с независимостью и существованием Украины как отдельного государства.



