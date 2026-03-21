У РФ більше немає безпечних місць: в Україні натякнули на нових пекельних ударах по ворогу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про посилення кампанії глибоких ударів по цілях на території Росії, підкресливши, що їхня інтенсивність і масштаб лише зростатимуть.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна розглядає такі дії як власну форму санкцій проти російської військової машини. Йдеться про системну стратегію, спрямовану на ураження законних військових об’єктів у глибині держави-агресора.

Сибіга наголосив, що українські можливості вже дозволяють завдавати ударів на тисячі кілометрів углиб РФ і робити це дедалі більш масовано. Він підкреслив, що кампанія є "розумною, ефективною та стратегічно виваженою", оскільки безпосередньо знижує здатність Росії вести війну.

Окремо глава МЗС зауважив, що такі дії не лише послаблюють військовий потенціал Кремля, а й підривають можливості Москви поширювати нестабільність за межами регіону, зокрема підтримувати союзні режими, включно з іранським.

За словами міністра, ключовим принципом Києва є випередження загроз: знищення джерел атак ефективніше, ніж боротьба з їхніми наслідками вже на українській території.

Андрій Сибіга також звернув увагу на зміну ситуації всередині Росії. Він зазначив, що навіть російські чиновники визнають — країна більше не має повністю безпечних зон. Це, за його словами, є прямим результатом розв’язаної Кремлем війни.

Міністр додав, що російське суспільство має усвідомити: війна, яку їхня влада принесла в Україну, повертається назад. І чим довше Москва затягуватиме її завершення, тим серйознішими будуть наслідки для самої Росії.

