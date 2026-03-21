Главная Новости Политика внешняя политика В РФ больше нет безопасных мест: в Украине намекнули на новых адских ударах по врагу
В РФ больше нет безопасных мест: в Украине намекнули на новых адских ударах по врагу

Сибига заявил о масштабировании «дипстрайков» и предупредил Москву: чем дольше война, тем болезненнее будут последствия

21 марта 2026, 19:42
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об усилении кампании глубоких ударов по целям на территории России, подчеркнув, что их интенсивность и масштаб будут только расти.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, Украина рассматривает такие действия, как собственную форму санкций против российской военной машины. Речь идет о системной стратегии, направленной на поражение законных военных объектов в глубине государства-агрессора.

Сибига подчеркнул, что украинские возможности уже позволяют наносить удары на тысячи километров вглубь РФ и делать это все более массированно. Он подчеркнул, что кампания "умна, эффективна и стратегически взвешена", поскольку непосредственно снижает способность России вести войну.

Глава МИД отметил, что такие действия не только ослабляют военный потенциал Кремля, но и подрывают возможности Москвы распространять нестабильность за пределами региона, в частности поддерживать союзные режимы, включая иранский.

По словам министра, ключевым принципом Киева является опережение угроз: уничтожение источников атак более эффективно, чем борьба с их последствиями уже на украинской территории.

Андрей Сибига также обратил внимание на изменение ситуации внутри России. Он отметил, что даже российские чиновники признают, что у страны больше нет полностью безопасных зон. Это, по его словам, является прямым результатом развязанной Кремлем войны.

Министр добавил, что российское общество должно понять: война, которую их власть принесла в Украину, возвращается обратно. И чем дольше Москва будет затягивать ее завершение, тем более серьезными будут последствия для самой России.

