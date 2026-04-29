У Раді серйозно попередили Мерца: на ЄС чекають кардинальні зміни через Україну

Кречмаровская Наталия
Заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про умову вступу України в ЄС щодо територіального питання обурила українців. В Раді відреагували.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олег Дунда зазначив, що із заяви Мерца випливає умова для України — здати свої території, щоб бути членом ЄС.
За його словами, така заява “характеризує Мерца як не дуже розумну людину, як це не дивно, бо це говорить про його нерозуміння сенсу цієї війни, за що йде війна”. За словами політика, Мерц вважає, що ця війна йде за українські городи або українські землі.
За словами політика, фактично Україна виступить причиною, або джерелом, або тригером до зміни взагалі Європейського Союзу. Нардеп припускає, що будуть зміни відносин всередині Європейського Союзу і можливо зміни членів Європейського Союзу.
