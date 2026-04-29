У Раді серйозно попередили Мерца: на ЄС чекають кардинальні зміни через Україну

Народний депутат Дунда прокоментував заяву канцлера Німеччини Мерца про вступ України до ЄС

29 квітня 2026, 14:43
Кречмаровская Наталия

Заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про умову вступу України в ЄС щодо територіального питання обурила українців. В Раді відреагували.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що із заяви Мерца випливає умова для України — здати свої території, щоб бути членом ЄС. 

“Тобто ми не маємо права претендувати на ті території, які окуповані РФ, і відповідно тільки за таких умов ми можемо бути в Європі”, — зауважив нардеп. 

За його словами, така заява “характеризує Мерца як не дуже розумну людину, як це не дивно, бо це говорить про його нерозуміння сенсу цієї війни, за що йде війна”. За словами політика, Мерц вважає, що ця війна йде за українські городи або українські землі.

“Це неправда, ця війна йде взагалі за існування української держави. Це не війна про Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь. Це війна про Європу. І врешті-решт Мерцу варто це усвідомити. Також він не розуміє, що Україна по факту не буде вступати в той Європейський Союз, який зараз існує”, — зауважив він. 

За словами політика, фактично Україна виступить причиною, або джерелом, або тригером до зміни взагалі Європейського Союзу. Нардеп припускає, що будуть зміни відносин всередині Європейського Союзу і можливо зміни членів Європейського Союзу. 

“І в даному випадку в мене порада до пана Мерца. Варто йому усвідомити оці дві прості тези. Перша, війна не за територію, війна за Європу. І по-друге, Україна вступить в зовсім інший Європейський Союз. Який статус Німеччини буде в цьому Європейському Союзі, ми на це ще подивимося”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що, за словами народних депутатів, українців можуть шокувати умови ЄС.




Джерело: https://www.facebook.com/reel/961937396192103/
