В Раде серьезно предупредили Мерца: ЕС ждут кардинальные изменения из-за Украины

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об условии вступления Украины в ЕС по территориальному вопросу возмутило украинцев. В Раде отреагировали.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что из заявления Мерца следует условие для Украины — сдать свои территории, чтобы быть членом ЕС.

"То есть мы не имеем права претендовать на те территории, которые оккупированы РФ, и соответственно, только при таких условиях мы можем быть в Европе", — отметил нардеп.

По его словам, такое заявление "характеризует Мерца как не очень умного человека, как это ни странно, потому что это говорит о его непонимании смысла этой войны, за что идет война". По словам политика, Мерц считает, что эта война идет за украинские огороды или украинские земли.

"Это неправда, эта война идет вообще за существование украинского государства. Это не война о Славянске, Краматорске, Мариуполе. Это война о Европе. И в конце концов Мерцу стоит это осознать. Также он не понимает, что Украина по факту не будет вступать в тот Европейский Союз, который сейчас существует", — отметил он.

По словам политика, фактически Украина выступит причиной либо источником, либо триггером к смене вообще Европейского Союза. Нардеп предполагает, что будут изменения отношений внутри Европейского Союза и возможно изменения членов Европейского Союза.

"И в данном случае у меня совет к господину Мерцу. Стоит ему осознать эти два простых тезиса. Первый, война не за территорию, война за Европу. И во-вторых, Украина вступит в совсем другой Европейский Союз. Какой статус Германии будет в этом Европейском Союзе, мы на это еще посмотрим", — подвергнется политикам.

