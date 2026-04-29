В Раде серьезно предупредили Мерца: ЕС ждут кардинальные изменения из-за Украины

Кречмаровская Наталия
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об условии вступления Украины в ЕС по территориальному вопросу возмутило украинцев. В Раде отреагировали.
Верховная Рада.
Народный депутат Олег Дунда отметил, что из заявления Мерца следует условие для Украины — сдать свои территории, чтобы быть членом ЕС.
По его словам, такое заявление "характеризует Мерца как не очень умного человека, как это ни странно, потому что это говорит о его непонимании смысла этой войны, за что идет война". По словам политика, Мерц считает, что эта война идет за украинские огороды или украинские земли.
По словам политика, фактически Украина выступит причиной либо источником, либо триггером к смене вообще Европейского Союза. Нардеп предполагает, что будут изменения отношений внутри Европейского Союза и возможно изменения членов Европейского Союза.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народных депутатов, украинцев могут шокировать условия ЕС.