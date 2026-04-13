У Раді розводять руками: попереду в України знову глухий кут

Кречмаровская Наталия
Перед Україною знову може постати мовне питання — і не це — чому не державною, а навпаки — більше свободи мовам меншин. Після перемоги на виборах в Угорщині Петер Мадяр зазначив хотів би врегулювати питання про мовний закон, що стосується інтересів угорської меншості в Україні. Зазначив, що це не таке вже велике прохання — щоб угорці, які там живуть, могли користуватися своєю рідною мовою.
Верховна Рада.
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що в Україні теж дуже хотіли б це питання врегулювати. Теж дуже хотіли б зістрибнути з цього мовного гачка, на який всю країну повісив закон Порошенка про мову, але не можемо, зауважив політик.
Потім, за його словами, угорці, обдурені у своїх надіях, почнуть тиснути, ми обуримося цьому тиску, і далі стосунки повернуться в ту саму точку, з якої прийшли позавчора.
