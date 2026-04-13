У Раді розводять руками: попереду в України знову глухий кут

Перед Україною знову може постати мовне питання — і не це — чому не державною, а навпаки — більше свободи мовам меншин. Після перемоги на виборах в Угорщині Петер Мадяр зазначив хотів би врегулювати питання про мовний закон, що стосується інтересів угорської меншості в Україні. Зазначив, що це не таке вже велике прохання — щоб угорці, які там живуть, могли користуватися своєю рідною мовою.

Верховна Рада.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що в Україні теж дуже хотіли б це питання врегулювати. Теж дуже хотіли б зістрибнути з цього мовного гачка, на який всю країну повісив закон Порошенка про мову, але не можемо, зауважив політик.

“Не можемо, тому що прямо в 19-му році знову сіли в сани Армовіра, щойно переможені на виборах, і мчимо в них рівно в ті самі проблеми і глухий кут, проти яких голосували. І сани ці, будь вони неладні, возять нас по замкнутому колу, зараз угорці почнуть порушувати це питання, ми будемо ухилятися, і вдавати, що не помічаємо цього. Потім вони почнуть вимагати, і ми будемо змушені пообіцяти, але попросимо таємно, щоб не нарватися на критику…”, — припустив політик.

Потім, за його словами, угорці, обдурені у своїх надіях, почнуть тиснути, ми обуримося цьому тиску, і далі стосунки повернуться в ту саму точку, з якої прийшли позавчора.

“Де в цій схемі та в цьому процесі інтереси української мови та нашої країни загалом? Їх у ній немає, і бути не може за визначенням. Але сміливості сказати про це ні в кого немає, тому ми в полоні цих обставин. Глухий кут”, — підсумував політик.

