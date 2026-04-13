В Раде разводят руками: впереди у Украины снова тупик

Кречмаровская Наталия
Перед Украиной опять может встать языковой вопрос – и не это – почему не государственный, а наоборот – больше свободы языкам меньшинств. После победы на выборах в Венгрии Петер Мадяр отметил, что хотел бы урегулировать вопрос о языковом законе, касающемся интересов венгерского меньшинства в Украине. Заметил, что это не такая уж большая просьба — чтобы живущие там венгры могли пользоваться своим родным языком.
Народный депутат Максим Бужанский отметил, что в Украине тоже очень хотели бы этот вопрос урегулировать. Тоже очень хотели бы спрыгнуть с этого языкового крючка, на который всю страну повесил закон Порошенко о языке, но не можем, заметил политик.
Потом, по его словам, венгры, обманутые в своих надеждах, начнут давить, мы возмутимся этому давлению, и дальше отношения вернутся в ту самую точку, из которой пришли позавчера.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепов предупредили о тщетности запретов в Украине.