В Раде разводят руками: впереди у Украины снова тупик

Перед Украиной опять может встать языковой вопрос – и не это – почему не государственный, а наоборот – больше свободы языкам меньшинств. После победы на выборах в Венгрии Петер Мадяр отметил, что хотел бы урегулировать вопрос о языковом законе, касающемся интересов венгерского меньшинства в Украине. Заметил, что это не такая уж большая просьба — чтобы живущие там венгры могли пользоваться своим родным языком.

Верховная Рада.

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что в Украине тоже очень хотели бы этот вопрос урегулировать. Тоже очень хотели бы спрыгнуть с этого языкового крючка, на который всю страну повесил закон Порошенко о языке, но не можем, заметил политик.

"Не можем, потому что прямо в 19-м году снова сели в сани Армовира, только что побежденные на выборах, и мчимся у них ровно в те же проблемы и тупик, против которых голосовали. И сани эти, будь они неладны, возят нас по замкнутому кругу, сейчас венгры начнут поднимать этот вопрос, мы будем уклоняться, и делать вид, что не замечаем этого. Потом они потребуют, и мы будем вынуждены пообещать, но попросим тайно, чтобы не нарваться на критику…”, — предположил политик.

Потом, по его словам, венгры, обманутые в своих надеждах, начнут давить, мы возмутимся этому давлению, и дальше отношения вернутся в ту самую точку, из которой пришли позавчера.

"Где в этой схеме и в этом процессе интересы украинского языка и нашей страны в целом? Их в нем нет, и быть не может по определению. Но смелости сказать об этом ни у кого нет, поэтому мы в плену этих обстоятельств. Тупик", — подытожил политик.

