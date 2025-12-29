У Раді оцінили результати зустрічі лідерів України та США у Флориді та дали неочікувану пораду Трампу

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що переговори президентів Україна та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді нічого суттєво не змінили.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін не відмовляється від своїх вимог капітуляції України.

"Він просуває ідею, щоб українські війська залишили частину території Донецької області. Путін до речі, не каже, що якщо це відбудеться, то він зупинить агресію", — сказав Мережко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Можливе відведення військ нардеп вважає неприйнятним "з моральної, юридичної, політичної та безпекової точок зору". У такому випадку Україна значно послабить себе.

"Ми віддаємо стратегічно важливу частину, яка може відкрити Путіну шлях до інших областей, якщо він продовжуватиме напади. Це фортеця, яку не можна зі стратегічної точки зору віддавати. Якщо ми погоджуємося на такий варіант, це може спричинити дестабілізацію в суспільстві. І Путін на це розраховує", — сказав Мережко.

Якщо ж Україна не погодиться відводити війська, російський диктатор перекидатиме відповідальність за зрив переговорів на Київ.

"Небезпека цієї ситуації в тому, що як би ми не вчинили, ми будемо в програші. Ця провокація Путіна спрямована на послаблення України, але проблема в тому, що на просування цієї ідеї, він використовує деяких членів американської адміністрації", — вважає Мережко.

За його словами, відповіддю Путіна на всі мирні ініціативи є численні заяви диктатора про відмову від припинення вогню та посилення ударів по Україні. Нардеп вважає, що Трампу слід зрозуміти: слова Путіна не мають жодного значення, важливі тільки його дії.

"До нього треба ставитися, як до терориста і воєнного злочинця. На місці президента США я б взагалі відмовився від переговорів з Путіним після всього, що він зробив, після того, як він відреагував на пропозиції Трампа та відкинув їх в такій зухвалій формі, продовжуючи злочини", — зазначив Мережко.

Натомість, за його словами, Трамп міг би заявити, що готовий до переговорів, але вже з новим лідером Росії, бо цей не є договороздатним. На думку нардепа, це був би сигнал російським елітам для усунення Путіна.

