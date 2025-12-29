В Раде оценили результаты встречи лидеров Украины и США во Флориде и дали неожиданный совет Трампу

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде ничего существенно не изменили.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не отказывается от требований капитуляции Украины.

"Он продвигает идею, чтобы украинские войска покинули часть территории Донецкой области. Путин, кстати, не говорит, что если это произойдет, то он остановит агрессию", — сказал Мережко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Возможный отвод войск нардеп считает неприемлемым "с моральной, юридической, политической и точки зрения безопасности". В таком случае Украина значительно ослабит себя.

"Мы отдаем стратегически важную часть, которая может открыть Путину путь в другие области, если он будет продолжать нападения. Это крепость, которую нельзя со стратегической точки зрения отдавать. Если мы соглашаемся на такой вариант, это может привести к дестабилизации в обществе. И Путин на это рассчитывает", — сказал Мережко.

Если Украина не согласится отводить войска, российский диктатор будет перебрасывать ответственность за срыв переговоров на Киев.

"Опасность этой ситуации в том, что как бы мы ни поступили, мы будем в проигрыше. Эта провокация Путина направлена на ослабление Украины, но проблема в том, что на продвижение этой идеи он использует некоторых членов американской администрации", — считает Мережко.

По его словам, ответом Путина на все мирные инициативы являются многочисленные заявления диктатора об отказе от прекращения огня и усилении ударов по Украине. Нардеп считает, что Трампу следует понять: слова Путина не имеют никакого значения, важны только его действия.

"К нему нужно относиться, как к террористу и военному преступнику. На месте президента США я бы вообще отказался от переговоров с Путиным после всего, что он сделал после того, как он отреагировал на предложения Трампа и отверг их в такой дерзкой форме, продолжая преступления", — отметил Мережко.

По его словам, Трамп мог бы заявить, что готов к переговорам, но уже с новым лидером России, потому что этот не является договороспособным. По мнению нардепа, это был бы сигнал российским элитам для устранения Путина.

