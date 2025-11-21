У мережі з’явився "мирний план", який нібито США разом з РФ пропонують Україні, щоб завершити війну. Усього цей план складається з 28 пунктів і підпунктів, проте він не був оприлюднений жодними офіційними джерелами трьох сторін, а в мережу він потрапив від нардепа Гончаренка. Тому чи дійсно це ті пункти, які всі обговорюють, лишається лише здогадуватися. Проте інші нардепи наголошують, що те, що з’являється хоч якась дипломатія та кроки до миру – це вже позитив.

У Раді наголошують: те, що з’явився «Мирний план Трампа» – це вже позитив

"Сьогодні всі жваво обговорюють так званий "мирний план Трампа" щодо завершення війни в Україні. І поки що домінують емоційні оцінки і враження, що склались на основі окремих уривків і цитат, які нам продемонстрували ЗМІ.

Наразі достовірність змісту самого документу ми не знаємо і все, що нам дійсно відомо, що без підпису України він точне не вступить в силу. До цього часу ні сам проект, ані його окремі пункти не "викарбувані в граніті" і є предметом переговорів. Уточнення їх змісту, приведення угоди у відповідність до інтересів держави та очікувань суспільства є завданням наших переговірників.

Сам факт того, що переговори про мирне врегулювання тривають, на мій погляд – безумовний позитив. Дипломатія – була і залишається найбільш гуманним способом завершення війн, на відміну від очікування відповіді з поля бою. Тому потрібно дійсно крок за кроком просуватись вперед в переговорах", – наголошує нардеп Данило Гетманцев.

Він зазначає, що важливо, щоб шлях до миру був реальним рухом, а не імітацією чи примусом.

"Будучи послідовним прихильником мирного врегулювання, я щиро сподіваюсь, що за підтримки наших європейських партнерів нам вдасться відстояти наші національні інтереси. І у кінцевому варіанті угода про зупинення війни буде максимально враховувати наші позиції, погляди та гарантувати суверенітет", – додав політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що шанси на підписання Україною так званої "мирної угоди" США – досить великі. Від Дональда Трампа для України залежить дуже багато. Шанси на підписання Росією – менші. Просто через те, що Путіну дуже страшно зупинити власну машину війни. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.

"Шанси на те, що будуть виконані всі пункти із підписаного – ще менші, бо багато із написаного дуже неконкретне, а коли почнуться деталі, із тих деталей полізуть чорти", – зауважив експерт.

За його словами, шансів на те, що підписане гарантуватиме мир – взагалі ніякі. І, якщо все попереднє таки станеться, і всі підпишуться під "планом Трампа", все залежатиме від того, як Україна використає можливу паузу у війні. Якщо для зміцнення обороноздатності – пауза затягнеться надовго, якщо на сварки і популізм – пауза буде дуже короткою.