В сети появился "мирный план", который якобы США вместе с РФ предлагают Украине завершить войну. Всего этот план состоит из 28 пунктов и подпунктов, однако он не был обнародован официальными источниками трех сторон, а в сеть он попал от нардепа Гончаренко. Поэтому настоящие ли эти пункты, которые все обсуждают, остается только догадываться. Однако другие нардепы отмечают, что то, что появляется хоть какая-то дипломатия и шаги к миру – это уже позитив.

В Раде отмечают: то, что появился «Мирный план Трампа» – это уже позитив

"Сегодня все живо обсуждают так называемый мирный план Трампа по завершению войны в Украине. И пока доминируют эмоциональные оценки и впечатления, сложившиеся на основе отдельных отрывков и цитат, которые нам продемонстрировали СМИ.

Пока достоверность содержания самого документа мы не знаем и все, что нам действительно известно, что без подписи Украины он точно не вступит в силу. До сих пор ни сам проект, ни его отдельные пункты не отчеканены в граните и являются предметом переговоров. Уточнение их содержания, приведение соглашения в соответствие с интересами государства и ожидания общества являются задачей наших переговорщиков.

Сам факт того, что переговоры о мирном урегулировании продолжаются, на мой взгляд – безусловный позитив. Дипломатия была и остается наиболее гуманным способом завершения войн, в отличие от ожидания ответа с поля боя. Поэтому нужно действительно шаг за шагом продвигаться вперед в переговорах", – подчеркивает нардеп Даниил Гетманцев.

Он отмечает, что важно, чтобы путь к миру был реальным движением, а не имитацией или принуждением.

"Будучи последовательным сторонником мирного урегулирования, я искренне надеюсь, что при поддержке наших европейских партнеров нам удастся отстоять наши национальные интересы. И в конечном варианте соглашение об остановке войны будет максимально учитывать наши позиции, взгляды и гарантировать суверенитет", – добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что шансы на подписание Украиной так называемого "мирного соглашения" США – достаточно велики. От Дональда Трампа для Украины зависит очень многое. Шансы на подписание Россией – меньше. Просто потому, что Путину очень страшно остановить собственную машину войны. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

"Шансы на то, что будут выполнены все пункты из подписанного – еще меньше, потому что многое из написанного очень неконкретное, а когда начнутся детали, из тех деталей полезут черти", – заметил эксперт.

По его словам, шансов на то, что подписанное будет гарантировать мир, вообще никакие. И, если все предыдущее произойдет, и все подпишутся под "планом Трампа", все будет зависеть от того, как Украина использует возможную паузу в войне. Если для укрепления обороноспособности пауза затянется надолго, если на ссоры и популизм пауза будет очень короткой.