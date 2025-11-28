Обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака прокоментували у Кремлі.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки у Єрмака свідчать про розростаючий корупційний скандал, який може мати вкрай негативні наслідки для політичної системи цієї країни, пише російське видання “Інтерфакс”.

"Це означає, що в Україні розростається політичний скандал, корупційний скандал, який зараз хитає на всі боки політичну систему цієї країни", — сказав представник Кремля.

Також він відповів на питання щодо можливих наслідків.

"Які будуть наслідки? Очевидно, що вкрай негативні, але які саме, я не думаю, що зараз хтось зможе спрогнозувати. Але ситуація для України є дуже важкою", — додав прессекретар Путіна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати шоковані ситуацією, яка склалася із проведенням мирних переговорів. У Верховній Раді закликали президента Володимира Зеленського до чесного діалогу про "мирні угоди" та справедливого покарання фігурантів корупційних скандалів. Нардепи засуджують практику, коли українці дізнаються про хід "мирних угод" останніми і виключно через західні або російські медіа.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що український народ має право знати правду про деталі перемовин, які стосуються майбутнього країни.

Нардепи зазначили, що переговорна група, яка сьогодні представляє Україну, складається не з професійних дипломатів, а осіб, дискредитованих корупційними скандалами. У Раді вимагають негайного виключення з переговорної групи всіх скомпрометованих осіб.