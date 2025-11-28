Обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака прокомментировали в Кремле.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски у Ермака свидетельствуют о разрастающемся коррупционном скандале, который может иметь крайне негативные последствия для политической системы этой страны, пишет российское издание "Интерфакс".

"Это значит, что в Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который сейчас качает по сторонам политическую систему этой страны", — сказал представитель Кремля.

Также он ответил на вопрос о возможных последствиях.

"Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень тяжелая", — добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты шокированы ситуацией, которая сложилась с проведением мирных переговоров. В Верховной Раде призвали президента Владимира Зеленского к честному диалогу о "мирных соглашениях" и справедливом наказании фигурантов коррупционных скандалов. Нардепы осуждают практику, когда украинцы узнают о ходе "мирных соглашений" последними и исключительно через западные или российские медиа.

Народный депутат Ирина Геращенко заявила, что украинский народ имеет право знать правду о деталях переговоров, касающихся будущего страны.

Нардепы отметили, что переговорная группа, сегодня представляющая Украину, состоит не из профессиональных дипломатов, а лиц, дискредитированных коррупционными скандалами. В Раде требуют немедленного исключения из переговорной группы всех скомпрометированных лиц.