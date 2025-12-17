logo_ukra

У МЗС зробили попередження низці країн: кого РФ активно вербує на війну проти України
У МЗС зробили попередження низці країн: кого РФ активно вербує на війну проти України

МЗС закликає країни Африки протидіяти схемам РФ щодо вербування молоді на війну проти України

Кравцев Сергей

Росія, за даними української дипломатії, на системній основі залучає громадян африканських держав до участі у війні проти України, використовуючи схеми, які замасковані під пропозиції роботи чи навчання. У Міністерстві закордонних справ України закликають уряди країн Африки, а також місцеві ЗМІ активніше реагувати на подібні практики та вживати заходів для їхнього припинення. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

У МЗС зробили попередження низці країн: кого РФ активно вербує на війну проти України

МЗС України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, повідомлення про вербування африканців для участі у бойових діях на боці Росії з'являються у засобах масової інформації по всьому континенту — від Східної до Південної Африки, включаючи Кенію та Ботсвану. Ці факти, зазначив дипломат, уже починають мати негативні репутаційні наслідки для Москви. При цьому оприлюднені випадки, за його оцінкою, можуть бути лише невеликою частиною більш масштабної та глибоко збудованої системи.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що російські програми цілеспрямовано орієнтовані на молодь у різних регіонах Африки та фактично залучають її до незаконної агресивної війни проти України. У зв'язку з цим МЗС закликає африканські уряди та журналістську спільноту посилити інформування населення та протидіяти подібним ініціативам.

Окрему увагу Тихий звернув на помітне зростання кількості стипендій для студентів з Африки, які Росія планує надати наступного навчального року. За його словами, такі кроки не варто розглядати виключно в освітньому контексті, оскільки вони можуть використовуватися як один із інструментів вербування.

У МЗС наголосили, що для ефективної протидії подібній діяльності необхідний комплексний підхід. Йдеться, зокрема, про офіційні попередження громадян з метою підвищення поінформованості, а також про правові заходи, спрямовані на викриття та зрив вербувальних схем та притягнення причетних до відповідальності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — шокуюча здача в полон: армія Росії завербувала туриста з Кенії.




Джерело: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2001238298799321179?s=20
