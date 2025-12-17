В МИД сделали предупреждение ряду стран: кого РФ активно вербует на войну против Украины

Россия, по данным украинской дипломатии, на системной основе привлекает граждан африканских государств к участию в войне против Украины, используя схемы, замаскированные под предложения работы или обучения. В Министерстве иностранных дел Украины призывают правительства стран Африки, а также местные СМИ активнее реагировать на подобные практики и принимать меры для их прекращения. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, сообщения о вербовке африканцев для участия в боевых действиях на стороне России появляются в средствах массовой информации по всему континенту — от Восточной до Южной Африки, включая Кению и Ботсвану. Эти факты, отметил дипломат, уже начинают иметь негативные репутационные последствия для Москвы. При этом обнародованные случаи, по его оценке, могут быть лишь небольшой частью более масштабной и глубоко выстроенной системы.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российские программы целенаправленно ориентированы на молодежь в разных регионах Африки и фактически вовлекают ее в незаконную агрессивную войну против Украины. В этой связи МИД призывает африканские правительства и журналистское сообщество усилить информирование населения и противодействовать подобным инициативам.

Отдельное внимание Тихий обратил на заметный рост числа стипендий для студентов из Африки, которые Россия планирует предоставить в следующем учебном году. По его словам, такие шаги не стоит рассматривать исключительно в образовательном контексте, поскольку они могут использоваться как один из инструментов вербовки.

В МИД подчеркнули, что для эффективного противодействия подобной деятельности необходим комплексный подход. Речь идет, в частности, об официальных предупреждениях граждан с целью повышения осведомленности, а также о правовых мерах, направленных на разоблачение и срыв вербовочных схем и привлечение причастных к ответственности.

