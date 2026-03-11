У МЗС жорстко відреагували на приїзд угорців в Україну

Громадяни Угорщини, які приїхали до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу "Дружба", насправді не мають статусу делегації та запланованих офіційних зустрічей. Як інформує портал "Коментарі", про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі представникам мас-медіа.

МЗС України. Фото: з відкритих джерел

Спікер МЗС уточнив, що українській владі нічого невідомо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом. Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену.

Він зазначив, що на території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією".

"На території України можуть перебувати громадян інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою", — додав речник МЗС.

Раніше повідомлялося, що угорська урядова делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до Україна для переговорів щодо можливого відновлення роботи нафтопроводу нафтопровід "Дружба" та перевірки його технічного стану. Про це сам Чепек повідомив у Facebook, записавши відеозвернення з пункту пропуску на українському кордоні.

За його словами, угорська сторона планує провести переговори не лише з представниками українського уряду, відповідальними за енергетику, а й із дипломатами держав Євросоюзу та представником Європейська комісія.

"Ми хочемо обговорити ситуацію і переконані, що єдиним реальним рішенням європейської енергетичної кризи є відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"", — заявив Чепек.



