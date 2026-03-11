logo

Главная Новости Политика внешняя политика В МИДе жестко отреагировали на приезд венгров в Украину
В МИДе жестко отреагировали на приезд венгров в Украину

В МИДе говорят, что ничего не знают об официальных переговорах муж Украиной и Венгрией

11 марта 2026, 15:16
Автор:
Кравцев Сергей

Граждане Венгрии, которые приехали в Украину якобы для переговоров по нефтепроводу "Дружба", действительно не имеют статуса делегации и запланированных официальных встреч. Как информирует портал "Комментарии", об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии представителям масс-медиа.

В МИДе жестко отреагировали на приезд венгров в Украину

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Спикер МИД уточнил, что украинским властям ничего неизвестно, что сегодня утром на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. Любые лица с туристическими целями могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена.

Он отметил, что на территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией".

"На территории Украины могут находиться граждан других государств, которые с уважением относятся к Украине и соблюдают общие правила посещения, в том числе с туристической целью", — добавил спикер МИД.

Ранее сообщалось, что венгерская правительственная делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком отправилась в Украину для переговоров по возможному возобновлению работы нефтепровода нефтепровод "Дружба" и проверке его технического состояния. Об этом сам Чепек сообщил в Facebook, записав видеообращение из пункта пропуска на украинской границе.

По его словам, венгерская сторона планирует провести переговоры не только с представителями украинского правительства, ответственными за энергетику, но и дипломатами государств Евросоюза и представителем Европейской комиссии.

"Мы хотим обсудить ситуацию и убеждены, что единственным реальным решением европейского энергетического кризиса является возобновление работы нефтепровода "Дружба"", – заявил Чепек.




